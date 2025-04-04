Россиянам посоветовали «начать с себя», чтобы отучить детей от компьютерных игр

Об этом рассказала эксперт Ирина Вырщикова Если родители хотят, чтобы ребенок меньше времени проводил за компьютером, им стоит начать с собственного поведения, сказала РИАМО специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ирина Вырщикова.