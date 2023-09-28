Пособия на ребенка предложили выдавать матерям, даже если они вышли на работу

Соответствующие поправки в законодательство уже направлены в правительство РФ Матерям предлагают выплачивать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, даже если они вышли работать на полный день, пишет "СенатИнформ".
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