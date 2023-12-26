«Социальный ужас»: Курпатов о феномене «Слова пацана» и причинах тревоги чиновников, которые требовали его запретить

Громкая слава сериала «Слово пацана» докатилась до психолога Андрея Курпатова, который решил профессионально разобраться в причинах столь феноменального успеха фильма, который так напугал российских чиновников.
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