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Украина потеряла уникальный оборонный завод под Сумами

Украина потеряла уникальный оборонный завод под Сумами

Российские войска при помощи беспилотников нанесли удар по заводу «Импульс» в городе Шостка Сумской области, который производил боеприпасы для ВСУ.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Странно читать это в конце 24-го...
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11 час.
Владимир Четвериков
Наверно у 99,999% читателей возник только один вопрос - а почему только сейчас?!!!
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10 час.
ВМ
Вениамин Мельников
Герасимов предлагает,решение принимает политическое руководство.
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