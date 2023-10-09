9 самых жестоких психологических экспериментов в истории 0 Что будет, если полжизни мальчику рассказывать, что он девочка? А если пытать человека электрическим током или заставить испытуемого отрезать голову живой крысе? Бигпикча собрала девять самых жестоких и бессмысленных психологических экспериментов в истории.