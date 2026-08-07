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Газета «Культура»

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Акцию «Культурный блокнот» в Петербурге продлят до зимы

Акцию «Культурный блокнот» в Петербурге продлят до зимы

В Санкт-Петербурге представят зимний формат городской акции «Культурный блокнот». В оргкомитете уточняют, что сейчас прорабатываются новые маршруты, а также обсуждается перспектива расширения проекта до формата полноценного культурно-туристического паспорта.

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