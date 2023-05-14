Из Москвы-реки выловили сумку с оружием

Telegram-канал 112 сообщает о необычном инциденте, произошедшем на Москве-реке. При попытке достать из воды арендованный электросамокат, специалисты службы безопасности по прокату электросамокатов обнаружили сумку с автоматами и боевыми патронами.
Telegram-канал 112 сообщает о необычном инциденте, произошедшем на Москве-реке. При попытке достать из воды арендованный электросамокат, специалисты службы безопасности по прокату электросамокатов обнаружили сумку с автоматами и боевыми патронами.
Свежие комментарии