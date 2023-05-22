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Гросси сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС «крайне нестабильная»

Гросси сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС «крайне нестабильная»

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прийти к соглашению по защите станции в Запорожье из-за «крайне нестабильной» ситуации с ядерной безопасностью.

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