Гросси сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС «крайне нестабильная»

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прийти к соглашению по защите станции в Запорожье из-за «крайне нестабильной» ситуации с ядерной безопасностью.
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