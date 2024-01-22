Военнослужащие ВВО в Приморье выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения БМП-2

Военнослужащие вели огонь из вооружения БМП-2 – 30-мм автоматических пушек и 7,62-мм пулеметов ПКТ и успешно поразили мишени, имитирующие безоткатное орудие, огневые позиции гранатометчиков и группы пехоты условного противника.
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