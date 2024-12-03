JAMA: бета-блокаторы замедляют развитие неизлечимого генетического заболевания

Ученые из Университета здравоохранения Айовы установили, что бета-блокаторы, использующиеся для устранения проблем с сердцем и артериальным давлением, могут замедлить прогрессирование болезни Хантингтона.
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