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Кулеба и Боррель обсудили по телефону курс Украины на вступление в ЕС

Кулеба и Боррель обсудили по телефону курс Украины на вступление в ЕС

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, во время которого обсуждались вопросы, связанные с курсом Украины на вхождение в ЕС.

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