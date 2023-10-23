Кулеба и Боррель обсудили по телефону курс Украины на вступление в ЕС

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, во время которого обсуждались вопросы, связанные с курсом Украины на вхождение в ЕС.
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