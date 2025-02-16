Послание от главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на Мюнхенской конференции, в котором заявляется о том, что гражданское население России не пострадало в конфликте с Украиной, вызвало резкое негодование со стороны посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.
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