Послание от главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на Мюнхенской конференции, в котором заявляется о том, что гражданское население России не пострадало в конфликте с Украиной, вызвало резкое негодование со стороны посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.