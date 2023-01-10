Комитет по разведке США потребовал расследовать дело о секретных разведданных Байдена

В отношении Джо Байдена могут провести расследование. Такой запрос сделали в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США в связи с обнаруженными секретными документами времен вице-президентства нынешнего главы Белого дома.
В отношении Джо Байдена могут провести расследование. Такой запрос сделали в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США в связи с обнаруженными секретными документами времен вице-президентства нынешнего главы Белого дома.
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