360

162 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Что это мы всё время оправдываемся? Где предложения России о создании трибунала по Киевским сепаратистам?  Александро...Постпредство при ...
  • Сергей ЕВ
    ВС России ууспехов и победы над укронацистами и блоком НАТОВоеннослужащий ВС...
  • В К
    Героический поступок!Губернатор Подмос...

Комитет по разведке США потребовал расследовать дело о секретных разведданных Байдена

Комитет по разведке США потребовал расследовать дело о секретных разведданных Байдена

В отношении Джо Байдена могут провести расследование. Такой запрос сделали в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США в связи с обнаруженными секретными документами времен вице-президентства нынешнего главы Белого дома.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх