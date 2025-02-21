Дата конца света на Земле от суперкомпьютера Евгения КомароваКонец света ожидает Землю через 250 миллионов лет – такая дата была названа учеными из Университета Бристоля на основе расчетов суперкомпьютера.
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