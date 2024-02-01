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"Борец за свободу". Имя Ходорковского* нашли в списках клиентов торговца детьми Эпштейна

"Борец за свободу". Имя Ходорковского* нашли в списках клиентов торговца детьми Эпштейна

Беглый олигарх Михаил Ходорковский* был связан с американским секс-преступником Джеффри Эпштейном. В июне 2002 года рейс с Эпштейном, Ходорковским и тремя девушками вылетел из нью-йоркского аэропорта JFK во Флориду.

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Комментарии
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николай владимирович владимирович
ДЕРЬМО...
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5 час.
Сергей Ульяненко
А не реквизировать ли у него всë, что он имеет в России?! 🤔
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4 час.
ИИ
Иван Иваныч
Да вроде уже что нашли забрали, но дерьмища у него не поубавилось.
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4 час.

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