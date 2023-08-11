Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился во время матча

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду нарушил законы Саудовской Аравии. 9 августа во время полуфинального матча Кубка арабских чемпионов с иракским клубом «Аль-Шорта» Роналду реализовал пенальти и, празднуя гол, перекрестился.
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду нарушил законы Саудовской Аравии. 9 августа во время полуфинального матча Кубка арабских чемпионов с иракским клубом «Аль-Шорта» Роналду реализовал пенальти и, празднуя гол, перекрестился.
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