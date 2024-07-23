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На городских пляжах Альметьевска и Нижнекамска выявили отклонения от гигиенических норм

Продолжается регулярный контроль качества воды в местах массового отдыха. Специалисты проводят комплексные исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим параметрам.

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