На городских пляжах Альметьевска и Нижнекамска выявили отклонения от гигиенических норм

Продолжается регулярный контроль качества воды в местах массового отдыха. Специалисты проводят комплексные исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим параметрам.
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