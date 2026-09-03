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Медицина 2.0

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Врач предупредил об опасности мягких игрушек для здоровья ребенка

Врач предупредил об опасности мягких игрушек для здоровья ребенка

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT предупредил, что мягкие игрушки могут представлять опасность для здоровья ребенка.

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