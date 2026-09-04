Бензин в Ивановской области за три месяца подорожал почти на четверть

За лето 2026 года в Ивановской области цены на бензин выросли на 23,5%, АИ-92 подорожал почти на 40%, АИ-95 — на 30%.
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