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Ивановские новости

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Бензин в Ивановской области за три месяца подорожал почти на четверть

Бензин в Ивановской области за три месяца подорожал почти на четверть

За лето 2026 года в Ивановской области цены на бензин выросли на 23,5%, АИ-92 подорожал почти на 40%, АИ-95 — на 30%.

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