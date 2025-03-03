Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Кубок IBU по биатлону-2024/25 7-й этап Отепя, Эстония Расписание гонок 6 марта, четверг Спринт, женщины 11:40 Спринт, мужчины 15:00 8 марта, суббота Гонка преследования, женщины 11:45 Гонка преследования, мужчины 14:30 9 марта, воскресенье Большой масс-старт, женщины 12:45 Большой масс-старт, мужчины 15:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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