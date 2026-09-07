Летучая мышь укусила жительницу Ставрополя в собственной квартире

В Ставрополе летучая мышь напала на проживающую на 15-м этаже Евгению, укусив её. Происшествие случилось ночью: зверёк залетел в квартиру женщины и, устав, сел на неё, после чего укусил.
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