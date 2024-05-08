Спецслужба Грузии: организаторы протестов хотят захватить власть в стране

ТАСС/Инна Кукуджанова Митингующие в Тбилиси против законопроекта об иноагентах используют методы "цветных революций", а организаторы хотят захватить власть в стране насильственным путем, заявили в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии