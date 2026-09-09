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Иркутск Сегодня

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В Братске первоклассники прошли по маршруту «Шагающего автобуса»

В рамках всероссийского профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Братской госавтоинспекции организовали для самых юных участников дорожного движения серию практических занятий, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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