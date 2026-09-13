13 сентября 1981 года в Монреале сборная СССР одержала величайшую победу в истории мирового хоккея. В финале Кубка Канады — турнира, где собрались сильнейшие хоккеисты планеты, — подопечные Виктора Тихонова разгромили хозяев льда во главе с Уэйном Гретцки со счётом 8:1.