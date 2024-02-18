Рассказываю, какую пенсию имеет Наина Ельцина, пока средний пенсионер получает 19 000 рублей

281K прочитали Что не так с нашей системой пенсионного обеспечения в России? Когда наступит тот момент, чтобы мы увидели, что все происходит по справедливости? Мы знаем, что жены первых лиц нашего государства жили и живут весьма хорошо, в полном достатке, в этом им помогает обычный народ, отдавая часть налогов со своего дохода.