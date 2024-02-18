Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Нормальный парень👍с национальностью вообще нет вопросов.Это наши дети и живём мы в России,а где наши корни-смотрите ...Дмитрий Абзалов и...
  • людмила макарова
    Вообще-то имя Габит распространено в БашкирииДмитрий Абзалов и...
  • Астон Мартин
    когда эта двуликость закончится ...внушают одно а на деле происходит другое ...Долларовая миллио...

Рассказываю, какую пенсию имеет Наина Ельцина, пока средний пенсионер получает 19 000 рублей

Рассказываю, какую пенсию имеет Наина Ельцина, пока средний пенсионер получает 19 000 рублей

281K прочитали Что не так с нашей системой пенсионного обеспечения в России? Когда наступит тот момент, чтобы мы увидели, что все происходит по справедливости? Мы знаем, что жены первых лиц нашего государства жили и живут весьма хорошо, в полном достатке, в этом им помогает обычный народ, отдавая часть налогов со своего дохода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Путин просто очень добрый человек.
Ответить
16 час.
vovan
Для кого?
Ответить
15 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Для марсиан и нахлебников.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх