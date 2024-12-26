Что показала национальная экономическая перепись Китая

В четверг Китай опубликовал результаты пятой национальной экономической переписи, которые показали, что за последние пять лет экономика страны добилась прогресса при сохранении стабильности, сообщает romanian.
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