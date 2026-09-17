Ольга Романив: как поднять себе настроение в плохую погоду

Погода ухудшается, дни становятся короче, но и в этом есть своя прелесть — ведь появляется время на то, что откладывалось все лето: вечера с книгой или встреча с друзьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Татьяна Велес при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым