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Ольга Романив: как поднять себе настроение в плохую погоду

Ольга Романив: как поднять себе настроение в плохую погоду

Погода ухудшается, дни становятся короче, но и в этом есть своя прелесть — ведь появляется время на то, что откладывалось все лето: вечера с книгой или встреча с друзьями.

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