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Классное чтение: самые яркие книги 2024 года

Классное чтение: самые яркие книги 2024 года

Уходящий год запомнится в литературной сфере не только скандалами (например, Союз писателей РФ обнаружил «деструктивные установки» в 60% детских книг) и разворотом на Восток (крупнейшую премию «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» получила писательница корейского происхождения Ким Чухе за роман «Звери малой земли»), но также новыми авторами.

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