Антирекорд февраля: 30 детей не вышли на связь, ушли, не вернулись

Страшный сон любого родителя — потерять свое чадо. Почти ежедневно в Московской области появляются сообщения о том, что кто-то не вернулся из школы, кто-то бесследно исчез на прогулке, а кто-то ушел из дома и не выходит на связь.
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