Суворовский дуб Крыма претендует на звание главного дерева страны 2025 года

Суворовский дуб Крыма претендует на звание главного дерева страны 2025 годаБотанический памятник природы в Белогорском районе по легенде мог быть так называемым свидетелем присоединения Крыма к Российской империи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии