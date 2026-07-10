Как московским MedTech-компаниям выйти на экспорт за 4 месяца: программа «Moscow Fast Track +»

Российский MedTech перерос внутренний рынок. Производители медицинского оборудования, диагностических систем, медицинского ПО и цифровых сервисов всё чаще смотрят на ЕАЭС, СНГ, страны Залива, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию: спрос на доступные технологичные медрешения там устойчиво растёт.
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