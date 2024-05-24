Шольц напомнил о правилах использования переданного Украине оружия

БЕРЛИН, 24 мая, ФедералПресс. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил о правилах использования оружия, которое передают в пользование Украине.
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