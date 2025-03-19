Бьюти-новинки марта 2025

Со сменой сезона принято менять свой уход за кожей лица. Весной мы переходим к более легким текстурам и выбираем продукты, которые активно защищают эпидермис от перепадов температуры после зимних холодов.
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