Сотни россиян застряли в Китае из-за супертайфуна «Бави»

Российские граждане, направлявшиеся на Филиппины и в Таиланд, временно размещены в отелях. Среди них оказалась туристка по имени Анна, которая рассказала, что при покупке страхового полиса прибыла в Китай с полисом на один день и продлить его не смогла из-за нахождения уже на территории страны.