Сотни россиян застряли в Китае из-за супертайфуна «Бави»

Российские граждане, направлявшиеся на Филиппины и в Таиланд, временно размещены в отелях. Среди них оказалась туристка по имени Анна, которая рассказала, что при покупке страхового полиса прибыла в Китай с полисом на один день и продлить его не смогла из-за нахождения уже на территории страны.
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