Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    детонька, не мели о том , о чём нихрена не знаешь, твои Знания о совдепии равны НОЛЮ.... ты в ём не жил, а только  о ...Цифровая пытка дл...
  • Лариса Галахова
    У нас видно ни Лавров ни Матвиенко новости не считают и не смотрят? Или живут только тем что им в отчётах предоставят...В Питере мигранты...
  • Гулька
    ВЕЧНАЯ СЛАВА ТАКИМ ЛЮДЯМ, КАК НАЧМЕД БОТОКС! Вечная память Ивану Николаевичу Демидову и низкий поклон от всех честных...«Стоял насмерть, ...

Акела промахнулся? Турция на грани гражданской войны: Россия поддержала Эрдогана, но молча

Акела промахнулся? Турция на грани гражданской войны: Россия поддержала Эрдогана, но молча

Уже третий день не стихают протесты в Турции, начавшиеся сразу же после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
&quot;Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать протесты. Москва не вмешивается во внутренние дела других государств, подчеркнул Песков. Также официальный представитель Кремля отметил, что митинги не являются поводом для того, чтобы президент Владимир Путин звонил турецкому коллеге.&quot;---------------------------------------------------------  Вот  и  всё, что  нам  нужно  знать.
Ответить
15 час.
Катерина
Похоже,  что  США  поддерживают  Эрдогана...  https://argumenti.mirtesen.ru/blog/43817926471/Ilon-Mask-zablokiroval-akkauntyi-turetskih-oppozitsionerov-na-pl?utm_referrer=mirtesen.ru
Илон Маск заблокировал аккаунты турецких оппозиционеров на платформе X, призывавших к протестам против Эрдогана
Аргументы недели - МирТесен
Ответить
13 час.
наверх