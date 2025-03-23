Акела промахнулся? Турция на грани гражданской войны: Россия поддержала Эрдогана, но молча

Катерина

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать протесты. Москва не вмешивается во внутренние дела других государств, подчеркнул Песков. Также официальный представитель Кремля отметил, что митинги не являются поводом для того, чтобы президент Владимир Путин звонил турецкому коллеге."--------------------------------------------------------- Вот и всё, что нам нужно знать.