Уже третий день не стихают протесты в Турции, начавшиеся сразу же после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Акела промахнулся? Турция на грани гражданской войны: Россия поддержала Эрдогана, но молча
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать протесты. Москва не вмешивается во внутренние дела других государств, подчеркнул Песков. Также официальный представитель Кремля отметил, что митинги не являются поводом для того, чтобы президент Владимир Путин звонил турецкому коллеге."--------------------------------------------------------- Вот и всё, что нам нужно знать.
Ответить
15 час.
Катерина
Похоже, что США поддерживают Эрдогана... https://argumenti.mirtesen.ru/blog/43817926471/Ilon-Mask-zablokiroval-akkauntyi-turetskih-oppozitsionerov-na-pl?utm_referrer=mirtesen.ru
Илон Маск заблокировал аккаунты турецких оппозиционеров на платформе X, призывавших к протестам против Эрдогана
Аргументы недели - МирТесен
Ответить
13 час.
Свежие комментарии