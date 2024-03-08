Этой весной Москву украсят почти 15 млн тюльпанов - Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие цветы высадят в столице в этом году."Тюльпаны, бегония, виола: больше 56 млн цветов украсят город в этом году", - об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём телеграм-канале.
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