Этой весной Москву украсят почти 15 млн тюльпанов - Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие цветы высадят в столице в этом году."Тюльпаны, бегония, виола: больше 56 млн цветов украсят город в этом году", - об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём телеграм-канале.