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Нурсултан Аманжолов: «Два месяца тренируюсь с Усиком»

Казахстанский боксер-профессионал Нурсултан Аманжолов (4-0, 3 КО) назвал дату возвращения на ринг и дал прогноз на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри.

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