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Энциклопедия Техники

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Система принудительного обмена: как оператор подталкивает к покупке нового оборудования

Система принудительного обмена: как оператор подталкивает к покупке нового оборудования

Знакомая картина: ещё вчера всё работало исправно, подписка оплачена вперёд, каналы радовали стабильным сигналом.

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