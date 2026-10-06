Врач Мясников объяснил, можно ли работать во время гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Сезон простуд и ОРВИ в России продолжается. Согласно данным вирусологического мониторинга Роспотребнадзора, на конец сентября 98,9 % случаев заражения были вызваны вирусами негриппозной этиологии.
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