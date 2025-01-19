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В России высказались о долгосрочности перемирия Израиля и ХАМАС

В России высказались о долгосрочности перемирия Израиля и ХАМАС

Долговечность перемирия Израиля и радикалов группировки ХАМАС зависит от человеческих соглашений между лидерами конфликтующих сторон, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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