Суд продлил содержание в СИЗО православных журналистов и священника на три месяца

7 июня судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок досудебного расследования по делам православных журналистов и протоиерея УПЦ Сергия Чертилина на три месяца.
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