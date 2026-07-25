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«К финалу нужно быть готовым»: полвека с одной женой, триумф в СССР и 15 лет борьбы за жизнь Ежи Штура

«К финалу нужно быть готовым»: полвека с одной женой, триумф в СССР и 15 лет борьбы за жизнь Ежи Штура

В июле 2024 года ушёл из жизни польский актёр Ежи Штур. В России его знали и любили не меньше, чем на родине, а роли в картинах «Новые амазонки» и «Дежа вю» стали частью советской киноклассики.

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