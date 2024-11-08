Путин: мигранты не будут вызывать неприятия в России, если будут знать законы

Мигранты не будут вызывать неприятия в России, если будут знать и соблюдать законы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА Новости.
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