Форум «Цифровые решения» представил инновации российских стартапов

С 6 по 10 октября в Национальном центре «Россия» прошёл форум «Цифровые решения», в рамках которого была организована Зона стартапов — площадка для демонстрации технологических разработок молодых компаний и их презентаций перед потенциальными инвесторами и представителями корпораций.