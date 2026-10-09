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Регионы России

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Форум «Цифровые решения» представил инновации российских стартапов

Форум «Цифровые решения» представил инновации российских стартапов

С 6 по 10 октября в Национальном центре «Россия» прошёл форум «Цифровые решения», в рамках которого была организована Зона стартапов — площадка для демонстрации технологических разработок молодых компаний и их презентаций перед потенциальными инвесторами и представителями корпораций.

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