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“Пока это разумно”: Зеленский о перспективах защиты Бахмута ВСУ

“Пока это разумно”: Зеленский о перспективах защиты Бахмута ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборона Бахмута (украинское название города Артёмовск) важна для Украины, но ВСУ будут защищать город, “пока это разумно”.

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