WP узнала о телефонном разговоре Трампа с Путиным по Украине

Трамп и Путин провели в четверг, 7 ноября, телефонный разговор, узнала WP. По данным источников газеты, избранный президент США посоветовал российскому лидеру не идти на эскалацию на Украине и напомнил ему «о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе».
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