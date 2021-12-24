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9 лет переговоров впустую: Индонезия отказалась покупать Су-35 даже на условиях бартера, за пальмовое масло

9 лет переговоров впустую: Индонезия отказалась покупать Су-35 даже на условиях бартера, за пальмовое масло

Россия продолжает сдавать позиции на рынке вооружений, теряя крупных покупателей в Азии на фоне санкций США, отрезавших Рособоронэкспорт от возможности долларовых расчетов.

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