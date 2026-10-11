История встречи Маркса с Энгельсом

Карл Маркс многие годы жил в бедности, и в 1862 году его финансовое положение оказалось настолько критическим, что он предпринял попытку устроиться на работу клерком в британскую железнодорожную компанию.
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