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Новости Брянска

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Суд защитил права 71-летней жительницы Клинцов со званием «Мать-героиня», которую лишали выплат

Суд защитил права 71-летней жительницы Клинцов со званием «Мать-героиня», которую лишали выплат

Женщина воспитала 11 детей и имеет звание «Мать-героиня», но соцфонд отказал ей в выплатах, ссылаясь на советский документ.

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