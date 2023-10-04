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СССР-Россия

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О вечном споре: украинофильствующие и Московская Русь

О вечном споре: украинофильствующие и Московская Русь

Мы все живём в системе представлений, которая создаётся образованием, средствами массовой информации, книжной индустрией, кинематографом, государственными институтами и прочими инструментами культурного влияния.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, какое все это теперь имеет значение? Кто был первым, кто вторым.... Была ли Киевская Русь, не было ли ее... Были мы единым народом или не были... Важно то, что на сегодняшний день существует Россия и Антироссия, называемая Украиной. Вот из этого и следует исходить!
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