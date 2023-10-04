О вечном споре: украинофильствующие и Московская Русь

ИК

Иосиф Калинин

Да, какое все это теперь имеет значение? Кто был первым, кто вторым.... Была ли Киевская Русь, не было ли ее... Были мы единым народом или не были... Важно то, что на сегодняшний день существует Россия и Антироссия, называемая Украиной. Вот из этого и следует исходить!